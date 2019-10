Festival VillaMix apresenta mistura de ritmos no Parque de Exposições

O Parque de Exposições recebe amanhã o Festival Villamix edição 2019. A festa promove uma grande mistura de ritmos musicais, que vai do sertanejo das duplas Matheus & Kauan e Jorge & Matheus, até os remix eletrônicos do DJ Alok, passando pelo samba do Raça Negra.

A banda, que tem mais de 30 anos de carreira, não se restringe ao samba tradicional e apresenta no VillaMix algumas composições da turnê Raça Negra e Amigos II. No repertório, estão canções do sertanejo raiz de Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, e também as batidas mais pops das músicas de Wesley Safadão.

Para a voz da banda, Luiz Carlos, se apresentar em um festival com essa essa mistura de ritmos não é um problema: “A música é isso, uma mistura de estilos que quer apenas levar alegria para o público. Estamos felizes com a nossa participação e principalmente por encontrar amigos queridos que a estrada nos deu nesses 37 anos de carreira.Esse era o nosso grande intuito e nosso maior sonho. Levar o amor e alegria para as pessoas”, contou.

O DJ brasileiro também foi uma das grandes atrações no primeiro dia do Rock in Rio, mostrando capacidade de se juntar à diversos gêneros da música. O VillaMix, que faz sua oitava edição em Salvador, contará com cinco espaços diferentes para o público curtir as apresentações. Ainda sobem no palco Gusttavo Lima, Lincoln & Duas Medidas e Jonas Esticado.

Serviço

O quê: Festival VillaMix

Quando: sábado (5), a partir das 17h

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana, 1590)

Ingresso: de R$70 a R$680

Venda: Balcão de Ingresso, Line Bilheteria (site) e TicMix (site)