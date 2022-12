Festival Virada: não pode bebida de outra marca e não precisa de cartão de vacina

Está chegando a hora. Nesta quarta-feira (28), uma multidão vai tomar conta da Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, para o primeiro dia do Festival Virada Salvador 2023, por isso, a prefeitura apresentou um balanço dos serviços que estarão disponíveis nos cinco dias de festa, que terá acesso gratuito. O uso de máscara não será obrigatório e não haverá cobrança de cartão de vacina. Objetos perfurocortantes, como espetos, abridores de coco e garrafas de vidro não serão permitidos. Entrar com bebida só será autorizado se for um produto da patrocinadora da festa, no caso a Brahma, e desta vez serão dois postos de saúde para atender os foliões e dois palcos para agitar a festa. Haverá queima de fogos todos os dias e, na virada, o espetáculo vai durar 15 minutos. Confira mais novidades abaixo:

Queima de fogos – Desta vez, serão 21 pontos com queima de fogos em Salvador. Antes, por conta da pandemia, os locais não eram divulgados com antecedência para evitar aglomerações. Haverá espetáculo todos os cinco dias do Festival e, na virada, a duração será de 15 minutos. Os pontos de fogos no dia 31 serão Boca do Rio, que terá três pontos, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Paramana, Santana, Bananeiras, Praia Grande, Itamoabo, Paripe, Cajazeiras, Ribeira, Boa Viagem, Patamares, Santo Antônio Além do Carmo, Jardim de Alah, Farol da Barra, Rio Vermelho e Amaralina, Itapuã, Periperi e Pernambués.

Atrações – A estrutura da festa também foi ampliada. Este ano serão dois palcos, um para as atrações principais da festa (confira programação abaixo) e outro para artistas ainda pouco conhecidos. No palco principal haverá uma atração a mais todos os dias, na comparação com a edição de 2020 (última antes da pandemia). Os intervalos das apresentações no serão animados pelo grupo FitDance. Os shows começam às 17h (exceto no dia 1º que começa 16h) e serão 70h de música. Serão duas rodas gigantes, haverá espaço gamer, carrossel e Discovery, além de pista de skate.

Transporte - Para quem vai de carro, haverá vagas no Centro de Convenções e mais a zona azul, mas a recomendação das autoridades é deixar o carro em casa e usar outros modais por conta do congestionamento. Mais de 500 ônibus darão atendimento ao público do festival: serão 215 ônibus do Sistema Complementar (Stec), os “amarelinhos”, além de 230 ônibus da frota regular, distribuídos em 15 linhas. Haverá mais 95 ônibus reguladores que serão usados nos momentos de pico. A novidade é que a festa deste ano terá linha expressa (sem fazer paradas) saindo do Terminal Acesso Norte, da Estação Pirajá e da Estação Metrô Pituaçu até a Arena Daniela Mercury. Taxistas, mototaxistas e motoristas por aplicativo terão ponto exclusivo, e serão instaladas duas estações de bicicleta compartilhada nas imediações da festa.

Limpeza – Serão 429 agentes da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) atuando na coleta de resíduos gerados no festival. Os agentes terão suporte de 46 equipamentos, entre compactadores, caçambas, tratores e caminhões pipa. Além disso, o órgão vai montar 620 sanitários químicos e 21 contêineres climatizados para a população.

Saúde – Dessa vez serão dois módulos de saúde. O tradicional, com 20 leitos de enfermaria, e um novo que terá mais dez acomodações. Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão de plantão e 284 profissionais da saúde vão trabalhar durante os cinco dias de folia. A festa terá também três bases salva-vidas, com 16 agentes de plantão.

Segurança – O número de guardas civil municipais foi ampliado de 500 para 550. Eles farão o patrulhamento preventivo e o videomonitoramento da festa através de 24 câmeras instaladas no local dos festejos. A prefeitura informou que a segurança do Festival Virada Salvador 2023 contará também com a atuação de equipes da Polícia Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros. Assim como ocorreu na edição anterior, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) vai instalar sistema de reconhecimento facial e portais de abordagens.

Ordenamento – Não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, carros-prancha, fogareiros, caixotes, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Também é proibido o uso de embalagens reaproveitadas de vidro, alumínio ou louças, que devem ser substituídas por descartáveis. Cerca de 230 colaboradores da Secretaria de Ordem Pública (Semop) vão fazer a fiscalização.

Acolhimento – A Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) vai acolher mulheres vítimas de violência e montará a Casa de Convivência do Réveillon para filhos de ambulantes que estiverem trabalhando na festa. A estrutura funcionará na Escola Municipal Luiza Mahin, em Armação, e terá capacidade para atender até 100 pessoas na faixa etária entre 0 a 17 anos.

Outros – A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) vai atuar no combate ao trabalho infantil; a Secretaria de Manutenção (Seman), a Defesa Civil (Codesal) e a Central Disque Salvador 156 (Ouvidoria) trabalharão em esquema de plantão, durante 24 horas; Haverá sala de imprensa para os 400 jornalistas já credenciados para cobrir a festa; e wi-fi gratuito para os foliões.

O Festival Virada Salvador 2023 terá patrocínios do Bradesco, Brahma, Salvador Shopping e Claro. As empresas serão responsáveis por custear quase 80% do valor do evento. A expectativa é atrair 377 mil turistas, sendo 201 mil no interior da Bahia, 164 mil de outros estados e 12 mil estrangeiros. O espaço deve receber 2 milhões de pessoas, que vão movimentar cerca de R$ 350 milhões.

Confira a programação do Festival Virada Salvador 2023:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Igor Kannário

Tarcísio do Acordeon

Bell Marques

Ivete

Gusttavo Lima

Nattan

29 de dezembro

Filhos de Gandhy

Rafa e Pippo

Dilsinho

Simone Mendes

Durval Lelys

Xand Avião

Alok

Parangolé

30 de dezembro

Cortejo Afro

Thiago Brava

Xanddy Harmonia

Mari Fernandez

Jorge & Mateus

Psirico

Vítor Fernandes

É o Tchan

31 de dezembro

Malê Debalê

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

Cláudia Leitte - comanda a virada

Zé Vaqueiro

João Gomes

Thiago Aquino

1º de janeiro