Festival Virada Salvador reúne mais de 2 milhões de pessoas nos cinco dias de festa

O Festival Virada Salvador reuniu mais de 2 milhões de pessoas nos cinco dias de festa na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Os números da Empresa Salvador Turismo (Saltur) apontam que a atual edição do evento, que começou na última quarta-feira (28) e foi finalizado neste domingo (1º), foi a maior já realizada na capital baiana.

Com 40 shows no palco principal, o Festival contou com cerca de 100 horas de música e com diversas atrações para o público que foi à Arena, como roda gigante, área geek, tirolesa, feira criativa e vila gastronômica. No palco Brisa, foram 34 apresentações artísticas. Na noite da virada, a região da Arena foi um dos 21 pontos de queima de fogos.

O prefeito Bruno Reis comemorou o sucesso do evento. “Foram cinco dias de festa em clima de tranquilidade e animação para celebrar o retorno do nosso Festival Virada Salvador e a chegada do Ano Novo. Esse ano, fizemos o maior Festival Virada da história de Salvador, com mais de 2 milhões de pessoas durante os cinco dias e com mais de 100 horas de música”, destacou.

O gestor também ressaltou os benefícios para a cidade com o retorno do Festival, que não foi realizado por dois anos devido à pandemia. “Tivemos uma movimentação intensa de turistas, o que resultou em grande ocupação hoteleira na cidade e uma movimentação econômica superior a R$350 milhões, beneficiando em cadeia diversos setores da cidade. Isso significa geração de emprego e renda para as pessoas”, salientou.

Confira balanço do evento:

Saúde

Os atendimentos e procedimentos tiveram redução em torno de 15% nesta edição do evento em comparação com o último Festival Virada Salvador antes da pandemia, realizado entre 2019 e 2020. Nos cinco dias de festa, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contabilizou 587 atendimentos e procedimentos, contra 689 casos na edição anterior do evento.

Deste total de 587 casos, foram 494 atendimentos, sendo que a maioria deles clínicos, ou seja, sem gravidade (421 ocorrências, o que representa 85,2%). Em relação aos atendimentos, a diminuição em relação à edição de 2019/2020 foi de 17,5% (na edição anterior foram 599 casos contabilizados).

No último dia do evento, também houve queda dos índices em relação ao dia 1º de janeiro de 2020. Naquele ano, foram 54 atendimentos e procedimentos realizados, contra 52 casos registrados em 2023.

Transporte

A operação de transporte funcionou de forma plena ao longo do evento, com veículos que circularam nos cinco dias para atender às pessoas que foram à Arena Daniela Mercury. Neste domingo (1º), cerca de 30 mil pessoas utilizaram o transporte público disponibilizado para a festa, entre os ônibus regulares, veículos do sistema complementar (STEC), além dos táxis e mototáxis. Não houve intercorrências durante a operação.

A equipe de fiscalização acompanhou toda a movimentação, disponibilizando veículos da frota reguladora para garantir o atendimento do público nos momentos de maior demanda, em especial após a queima de fogos e ao final do evento, no início da manhã.

Mulheres e crianças

A Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) registrou 547 atendimentos de crianças e mulheres durante o Festival. Deste total, foram 292 crianças acolhidas no Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAAC). No Centro de Referência de Atenção à Mulher (CRAM) foram 255 mulheres atendidas ao longo dos cinco dias da festa. Durante o evento, a SPMJ contabilizou 47 casos de violência contra a mulher, entre situações de assédio, importunação sexual e violência moral, psicológica e física.

Conectividade

A Prefeitura disponibilizou, por meio da Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), 23 gigas de acesso para internet, com cerca de 2,5 km de fibra óptica instalados ao longo da Arena. Além disso, foram instaladas 75 antenas para propagar o sinal de wifi, tanto na Arena e como no Parque dos Ventos). Ao todo, foram realizadas 4.302.188 conexões através do Conecta Salvador.

Social

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) registrou 923 atendimentos ao longo dos cinco dias do Festival relacionados ao combate ao trabalho infantil na Arena Daniela Mercury. Deste total, foram 530 abordagens e 166 cadastros realizados. A Sempre ainda identificou 49 crianças ou adolescentes em trabalho infantil. No entorno da arena, foram 676 atendimentos realizados pela pasta.

Sedur

Ao longo dos cinco dias de festa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou 608 vistorias e promoveu 75 apreensões de publicidades irregulares. A pasta ainda fez 440 ações de orientação e 35 notificações. A Sedur também promoveu 168 ações de monitoramento sonoro durante os shows. Neste domingo (1º), último dia do evento, foram 85 vistorias realizadas, 43 ações de orientação e quatro notificações.

Ouvidoria

No balanço final dos cinco dias do evento, a Ouvidoria do Município contabilizou 312 registros, sendo a maioria deles relacionada a pedidos de informação e orientação, principalmente sobre localização de banheiros, postos de saúde, saída da Arena Daniela Mercury e localização dos pontos de ônibus e dos pontos de táxis e transporte por aplicativos. Também foram registrados elogios, sugestões e solicitações de serviços. Entre os elogios, os principais pontos foram o palco Brisa, a organização geral do evento, as opções de parques para as crianças e a organização da praça de alimentação.