Festival Virada Salvador tem 9 prisões por reconhecimento facial

O Festival Virada Salvador terminou nesta segunda-feira (2) com nove criminosos presos pelo Sistema de Reconhecimento Facial. Eles eram procurados por homicídio, furto, roubo, tráfico de drogas e organização criminosa, de acordo com a Polícia Civil.

Um traficante e uma mulher que tinha mandado de prisão por prática de roubo foram flagrados pelo Sistema e ela acabou presa.

Nenhum crime grave contra a vida foi registrado nos cinco dias na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. O evento, encerrado na manhã desta segunda-feira (2), contou com mais de 3,5 mil profissionais das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros.

No último dia de festa foram contabilizados três casos de lesões corporais, quatro furtos, uma arma branca foi apreendida e um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado.