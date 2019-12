Festival Virada Salvador tem Iza, Claudia e Anitta no 1º dia; SIGA

Os portões do Festival Virada Salvador já abriram neste sábado (28), dando início à programação dos cinco dias do maior Réveillon do Brasil, na orla da Boca do Rio. A entrada na arena pode ser feita por dois acessos controlados, com revistas: um para quem chega da Boca do Rio e outro do Jardim de Alah.

O Festival Virada Salvador terá 70 horas de música em cinco dias de programação e mais de 300 artistas envolvidos.

Tudo isso com o conforto de uma operação especial montada pela Prefeitura que envolve estacionamento, reforço nas linhas de ônibus, de táxi, mototáxi e transporte por aplicativo, além de segurança.

Quando começa o primeiro show?

18h. O primeiro show de hoje será de uma estreante no festival: a cantora Iza. Com o “bonde pesadão” formado, a cantora levará banda e balé completos para a Arena Daniela Mercury e promete fazer todo o público entrar na dança. A apresentação dela terá um pouco da turnê “Dona de Mim”, que tem rodado o Brasil com base no primeiro álbum da cantora. O repertório incluirá canções como “Pesadão”, “Ginga” e os lançamentos “Brisa” e “Meu Talismã”.

Quem mais toca?

Além dela, a noite deste sábado promete com as apresentações da música eletrônica de Vintage Culture, do axé de Cláudia Leitte e Bell Marques, do sertanejo de Matheus e Kauan e do forró de Xand Avião.

Além das atrações principais, nomes da cena independente da música baiana se apresentam ao público nos intervalos, dentro do projeto Pocket Shows, novidade da edição deste ano do evento.

O que mais tem?

Além dos shows, da roda-gigante e da tirolesa, o público vai poder curtir a Vila Gastronômica, que dispõe de cerca de 40 estandes com um cardápio variado. A partir das 18h já é possível curtir atrações como a roda-gigante e, a partir das 17h, a tirolesa.