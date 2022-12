Festival Virada Salvador terá campanha de combate ao trabalho infantil

As equipes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) vão realizar operação especial durante o Festival Virada Salvador 2023. A campanha “Criança Não é Mão de Obra” tem o objetivo de combater situações de trabalho infantil e outras violações de direitos contra crianças e adolescentes.

Cerca de 100 profissionais atuarão dentro da Arena Daniela Mercury e entorno, na Boca do Rio, e no monitoramento de locais onde ocorrem as comemorações do Réveillon. Para garantir acessibilidade e segurança para as pessoas com deficiência, um mirante acessível também será disponibilizado no evento.

O secretário da Sempre, Daniel Ribeiro, destaca que o grupo formado por assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, além de pessoal de apoio, realizarão diariamente uma busca ativa para identificar e cadastrar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e outras violações de direitos, além de realizar os devidos encaminhamentos em articulação com a Rede e o Sistema de Garantia de Direitos.

Outros pontos da cidade também receberão atenção das equipes. “Nos demais bairros onde são realizadas as comemorações, como o Centro Histórico e a Barra, serão realizados esforços para dar encaminhamentos para população identificada em situações de vulnerabilidade, como uso de álcool e outras drogas, em exercício de atividades laborais como vendedores, catadores de materiais recicláveis, pedinte, mendicância e situação de rua”, completou o gestor.

Para garantir a inserção dessas crianças, adolescentes e suas famílias cadastradas na rede socioassistencial e nas demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos, os técnicos da Sempre realizam encaminhamentos para retorno ao lar, Centro de Convivência, Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), unidades de saúde e Unidades de Acolhimento Institucional, dentre outros serviços socioassistenciais.

Mirante acessível

A Sempre também irá disponibilizar um mirante acessível direcionado às pessoas com deficiência. O objetivo é promover conforto e segurança a esse público que vai curtir esse momento do Festival Virada Salvador, garantindo, assim, a inclusão e a democratização da festa. Cada pessoa do camarote terá direito a um acompanhante. Além disso, uma equipe fixa da Sempre estará lotada no mirante, à disposição para auxiliar em qualquer demanda que possa vir a surgir durante o evento.

Capacitação de ambulantes

Os técnicos da Sempre também realizam capacitação de ambulantes que irão trabalhar no Festival da Virada de Salvador 2023. A atividade educativa de sensibilização e prevenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) acontece até esta terça-feira (27), na Arena Daniela Mercury.