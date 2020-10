Festival Zona Mundi realiza sete shows ao vivo neste fim de semana

A sétima edição do Festival Zona Mundi começa sábado (24), a partir das 17h, com shows de Francisco El Hombre (BR/MÉX), Livia Nery (BA), Aeromoças e Tenistas Russas (SP), além das performances audiovisuais de 1Mpar (MG). O evento que, por conta da pandemia, ganhou o nome de Zona Expandida segue até domingo (25) com lives que terão transmissão ao vivo no canal da Maquinário Produções, no YouTube.

Com curadoria do produtor cultural Vince de Mira, o Zona Mundi inclui uma ação com artistas das áreas de música e vídeo - o Art Collab -, realizada antes dos shows, às 15h. A ação acontece pela plataforma SpatialChat, que mostrará o processo criativo desenvolvido por Chico Correia (PB), Moe Clark (Canadá) e Rieg (PB). O acesso para o processo ao vivo é restrito a 50 pessoas, que devem fazer a inscrição gratuita via Sympla.

No domingo (25), as transmissões começam também às 17h, com shows ao vivo de Siba (PE), Afrocidade (BA), Berra Boi (PB), RadioMundi (BA). O 7º Festival Zona Mundi tem patrocínio da Oi e do Governo da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. A realização tem o apoio da Oi Futuro. Informações sobre as lives serão atualizadas no canal do festival no Instagram: @festivalzonamundi.

Serviço

O quê: 7º Festival Zona Mundi

Quando: I 24 e 25 de outubro I

Onde: Canal da Maquinário Produções no YouTube

Programação

Sábado (24.10)

15h Art Collab – Inscrições pelo Sympla

17h Shows ao vivo - Francisco El Hombre (BR/MÉX), Livia Nery (BA), Aeromoças e Tenistas Russas (SP), além das performances audiovisuais de 1Mpar ( MG)

Domingo (25.10)

17h Shows ao vivo - Siba (PE), Afrocidade (BA), Berra Boi (PB), RadioMundi (BA)