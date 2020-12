Festona de fim de ano de Neymar terá grandes shows; veja artistas

A festona de fim de ano de Neymar, no litoral do Rio, tem uma programação de artistas digna de qualquer grande festival brasileiro. Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, vão se apresentar ao longo de cinco dias Léo Santana, Ludmila, Harmonia do Samba e Wesley Safadão, entre outros.

A festa acontece em Mangaratiba, onde Neymar tem uma mansão. Como a dele está em obras, o craque do PSG alugou uma próxima, ao custo de R$ 6 mil por dia. Ele construiu um anexo com isolamento sonoro no local. A expectativa é que 500 pessoas passem pela celebração de fim de ano do jogador.

Outros nomes de atrações incluem Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque, diz o colunista. O uso de celulares está proibido na festa, para evitar exposição nas redes sociais - e críticas, que estão vindo, de qualquer maneira, desde que a festa foi noticiada. O Brasil vive mais um momento crítico na pandemia de coronavírus neste final de ano.

O evento de Neymar tem até produção - a agência e produtora carioca Fábrica, que é liderada por um amigo do jogador, está cuidando de tudo. A festa começou ontem, com shows de Os Olimpios e Vou pro Sereno.