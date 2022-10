FGM lança editais de fomento à literatura e patrimônio cultural

Ao manter o compromisso de estimular a produção cultural da cidade, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM) lança dois instrumentos que buscam fomentar diferentes campos artísticos e culturais.

A partir desta sexta-feira (7), os proponentes podem se inscrever na segunda edição do Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural. Já na segunda-feira (10), os escritores podem participar da quarta edição do Prêmio João Ubaldo Ribeiro. Todas as informações estão disponíveis no site: fgm.salvador.ba.gov.br.

O Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural – Ano II - prevê a seleção de treze propostas em cinco diferentes categorias, com prêmios de R$ 25 mil a R$ 100 mil.

Os projetos devem propor ações de preservação, salvaguarda, fortalecimento, valorização, dinamização e demais ações que contribuam para a continuidade da existência de bens culturais e/ou para a gestão participativa e autônoma de práticas tradicionais, já reconhecidos, por meio de tombamento (provisório ou definitivo), registro especial ou inventário, desde que o bem cultural esteja sediado ou tenha ocorrência em Salvador.

No total, serão investidos R$ 500 mil para a valorização do patrimônio cultural da cidade.

O Prêmio João Ubaldo Ribeiro – Ano IV – selecionará e publicará 08 obras inéditas de autores soteropolitanos e/ou que já residem no município há pelo menos 02 anos.

Nesta edição, o proponente selecionado receberá o valor de R$ 10.000,00 e cada título publicado terá uma tiragem de mil exemplares impressos e será disponibilizado também em formato digital.

Ao todo são oito categorias: conto, crônica, dramaturgia, literatura infantil, poesia, romance, literatura negra e livre. Essa última categoria traz como novidade o tema o bicentenário do 2 de Julho, uma homenagem aos dois séculos de Independência do Brasil na Bahia.

Os dois editais são geridos pela Diretoria de Patrimônio e Humanidades e se somam a uma extensa lista de ações de fomento à cultura promovidas pela FGM ao longo de 2022.

Ao cumprir com o que está previsto no Plano Municipal de Cultura, a instituição tem como objetivo democratizar e descentralizar a distribuição de recursos, além de contribuir para a realização de projetos e atividades artístico-culturais de interesse público. Sua política incentiva agentes e instituições, promove a diversidade cultural ao abranger todas as regiões da cidade.