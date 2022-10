Fiac será aberto com espetáculo solo de artista franco-brasileiro

Espetáculos de dança, teatro e performance são as atrações da 14ª edição do Fiac - Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, que começa nesta terça-feira e vai até sábado.

Além de seis espetáculos presenciais, há ainda uma montagem virtual, uma leitura dramatizada e uma intervenção urbana. Entre as montagens, estão Casals, Picasso e Neruda – Os Três Pablos Guerreiros Contra o Dragão da Maldade (dir. de Márcio Meirelles); Coração (Reforma Cia de Dança); Gota d’água (Cia Baiana de Teatro Brasileiro) e Um Corpo de Palavras (dir. de Naiara Tristão Gramacho).

O espetáculo Ecce (H)omo abre o festival nesta terça, no Teatro Vila Velha, às 19h. O solo do franco-brasileiro Pol Pi mescla diversas linguagens para se debruçar sobre os sentimentos humanos a partir do legado de Dore Hoyer, importante dançarina alemã que investigou os afetos humanos no século passado.

Cena de Gota D'Água, da Companhia Baiana de Teatro Brasileiro (Foto: Larissa Lacerda/divulgação)

Felipe de Assis, um dos curadores do Festival, destaca que trazer produções de outros países ou estados é importante para promover intercâmbio entre os artistas: "Neste ano, vem um espetáculo da França, outro de São Paulo [Altamira 2042] e um do Ceará [E.L.A.]. Como já aconteceu em outras ocasiões, isso pode render parcerias entre os artistas, que já criaram juntos novos espetáculos após edições anteriores do Fiac".

Há outra atração internacional, que é a leitura dramática do texto Eu Não Vou Fazer Medeia, originalmente escrito pela holandesa Magne Van Den Berg e traduzido por Jonathan Andrade. A leitura, que será realizada no Teatro Gamboa no sábado, terá a participação da autora e elenco formado por artistas e coletivos baianos: a atriz Márcia Andrade, Coletivo das Liliths e CORRE Coletivo Cênico.

"O texto é sobre uma atriz que diz que não vai fazer Medeia porque não vai se subordinar, fazer o trabalho de um artista, enquanto estiver sendo atacada por um mundo que não quer que ela trabalhe com dignidade", diz Felipe.

O Festival é também uma importante vitrine para que as peças apresentadas aqui possam ser convidadas para eventos similares. Desta vez, o Fiac está trazendo uma curadora do Festival de Teatro de Curitiba, um dos mais tradicionais e movimentados do país.

Como em anos anteriores, o Fiac tem também uma programação de seminários e oficinas que estabelece um espaço de troca de conhecimentos entre públicos, artistas, intelectuais e agentes culturais.

A programação completa está no site www.fiacbahia.com.br, onde são feitas as inscrições gratuitas para as oficinas e o Seminário Internacional de Curadoria e Mediação em Artes Cênicas. Os ingressos para os espetáculos estão à venda no Sympla e na bilheteria do Teatro Vila Velha. Acompanhe a programação também nas redes sociais do FIAC (@fiacbahia).





SERVIÇO

FIAC Bahia 14 – Espalhe a palavra

Data: De 25 a 29 de outubro de 2022

Ingressos: R$ 30 | R$ 15, no site Sympla (em qualquer dia) e na bilheteria do Teatro Vila Velha (nos dias dos espetáculos)

Inscrições e informações: www.fiacbahia.com.br / @fiacbahia