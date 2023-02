Fiat ou Chevrolet? Veja o ranking de carros novos mais vendidos na BA; veja lista

A Audi revelou um novo modelo conceitual, um crossover coupé de quatro portas. O projeto da carroceria é extremamente versátil, com a parte traseira podendo se transformar em uma picape ao toque de um botão. Batizado como Activesphere, esse modelo oferece um sistema de tração e suspensão, que tem vários níveis de altura, o que o torna igualmente eficiente para os trechos urbanos, rodoviários e off-road.

(O crossover coupé tem 4,98 metros de comprimento, amplo vão livre e rodas de 22 polegadas) (Ao toque de um botão, o veículo se transforma em picape) (Destaque para as portas que se abrem em sentido oposto)

Na cabine, que é acessada por portas que se abrem em sentido contrário, o volante e os pedais permitem que o motorista tome o controle da direção. Porém, existe também a possibilidade de condução autônoma. Quando o conceito entra no modo autônomo, o painel, o volante e os pedais desaparecem. Principalmente na primeira fileira de bancos, abre-se um amplo espaço à frente do motorista. Os motores elétricos entregam 442 cv de potência e 73,4 kgfm de torque. De acordo com a empresa, a autonomia é superior a 600 quilômetros e o tempo de carga é extremamente rápido, graças à tecnologia de 800 volts.

Boas expectativas

Os emplacamentos de automóveis e comerciais leves em janeiro somaram 130.460 unidades, resultado 35,47% inferior na comparação com dezembro. No entanto, quando confrontado com janeiro do ano passado, é 11,86% superior. “Como nossas projeções apontam para uma estabilidade, é interessante que os segmentos iniciem o ano com resultados positivos”, explica Andreta Jr., presidente da Fenabrave, entidade que reúne os revendedores de veículos. Entre as motos, os resultados de janeiro foram 23,23% maiores do que os obtidos no mesmo período de 2022. “A expectativa é positiva, já que existe uma demanda consistente por motocicletas e é possível que os emplacamentos se aproximem de 1,5 milhão de unidades no ano”, comemora o executivo.

Divisão por marca

Nas vendas de carros, picapes e vans, a Fiat abriu o ano mantendo a liderança. A empresa somou 28.588 licenciamentos, o que representa 21,91% de participação. Na sequência, na segunda posição, ficou a Chevrolet (17,39%) e a Volkswagen (15,36%), em terceiro. A Toyota (9,52%) e Hyundai (8,83%) fecharam janeiro na quarta e quinta posições, respectivamente. Da sexta à décima colocação, ficaram: Jeep (6,53%), Renault (5,36%), Nissan (3,10%), Honda (2,51%) e Citroën (1,47%).

Veículos mais vendidos

Depois de muitos meses, o Onix voltou a liderar as vendas no país. O hatch da Chevrolet conquistou 7.162 emplacamentos e ultrapassou a Fiat Strada, que teve 7 mil unidades licenciadas em janeiro. Na sequência, na terceira e quarta posições, dois modelos da Chevrolet: Onix Plus (6.614) e Tracker (5.296). Logo depois, em quinto e sexto, dois veículos da Hyundai: Creta (4.969) e HB20 (4.840). Do sétimo ao décimo lugar, ficaram: VW T-Cross (4.454), Fiat Argo (4.282), Fiat Mobi (4.208) e Jeep Compass (4.139). Destaque para o crescimento das vendas da Chevrolet e para os quatro SUVs entre os dez mais emplacados.

Mercado baiano

No estado, foram emplacados 4.839 automóveis e comerciais leves novos em janeiro. Volume 32,66% inferior ao conquistado em dezembro e 7,34% maior que o de janeiro do ano passado. Desse total, 1.846 foram licenciados em Salvador. Entre os veículos, a Fiat Strada abriu o ano liderando na Bahia com 374 unidades. O Chevrolet Onix (294) ficou em segundo lugar e o Hyundai Creta (290), em terceiro. Na quarta e quinta colocações, dois veículos da Chevrolet: Tracker (242) e Onix Plus (204). Duas picapes vieram na sequência: Toyota Hilux (184) e Fiat Toro (181), respectivamente, sexto e sétimo colocados. Da oitava à décima posição ficaram três SUVs: Jeep Compass (166), Fiat Pulse (143) e Toyota Corolla Cross (134).





Motos na Bahia

Em janeiro, foram licenciadas 7.346 motocicletas no estado. Volume 21,86% inferior ao conquistado em dezembro e 30,78% maior do que o obtido em janeiro do ano anterior.

LIMITE: R$ 100 MIL

