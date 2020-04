Fiba define data do Pré-Olímpico de basquete; veja calendário

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou nesta quinta-feira (9) a atualização do seu calendário mundial para os próximos anos. A entidade teve de redefinir as datas dos quatro Pré-Olímpicos Mundiais masculinos depois que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus.



Sem citar alteração de sedes, a entidade máxima do basquete estipulou a janela entre 22 de junho a 4 de julho de 2021 para a realização dos pré-olímpicos. A data ainda precisa ser chancelada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).



A seleção brasileira masculina de basquete está garantida no Pré-Olímpico marcado para Split, na Croácia. No grupo do Brasil, estão os anfitriões e a Tunísia. Na outra chave estão Alemanha, México e Rússia. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais. E apenas o campeão de cada Pré-Olímpico conquista uma vaga nos Jogos de Tóquio.



O Pré-Olímpico feminino já foi disputado no início de fevereiro, antes da pandemia causar a paralisação, adiamento e suspensão dos eventos esportivos. A seleção brasileira ficou sem a vaga olímpica depois de perder todas as partidas.



A Fiba ainda não deu as novas diretrizes sobre o Pré-Olímpico de basquete 3x3, do qual o Brasil participará no naipe masculino. O torneio tem como sede Bengaluru, na Índia, e seria disputado no final de março.



Além dos Pré-Olímpicos masculinos, a Fiba também divulgou outras alterações em seu calendário para os próximos anos. A Copa América feminina foi marcada para os dias 20 a 27 de junho de 2021, bem próximo da Olimpíada de Tóquio, que será realizada de 23 de julho a 8 de agosto. Já a Copa América masculina, que aconteceria em 2021, será disputada entre os dias 1º e 18 de setembro de 2022.



Por fim, a entidade disponibilizou as datas das janelas das Eliminatórias do Mundial masculino de 2023, com sede na Indonésia, Japão e Filipinas. As seis janelas tiveram suas datas divulgadas e os jogos previstos para setembro de 2022 foram antecipados para agosto do mesmo ano. A Fiba afirma que as datas dessas partidas serão definidas levando em conta os jogos da AmeriCup de 2022 e da EuroBasket 2022.



Confira o calendário do basquete:



2021



Feminino



Eurobasket - 17 a 27 de junho



AmeriCup - 20 a 27 de junho



Jogos Olímpicos - 23 de julho a 8 de agosto



Afrobasket - 17 a 26 de setembro



AsiaCup - 26 de setembro a 3 de outubro



Masculino



Pré-Olímpicos - 22 de junho a 4 de julho



Jogos Olímpicos - 23 de julho a 8 de agosto



AsiaCup - 17 a 29 de agosto



AfroBasket - 24 de agosto a 5 de setembro



2022



Feminino



Copa do Mundo - 22 de setembro a 1º de outubro



Masculino



Eurobasket - 1º a 18 de setembro



AmeriCup - 2 a 11 de setembro



Confira as janelas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2023 masculina:



1ª janela - 22 a 30 de novembro 2021



2ª janela - 21 de fev a 1º março de 2022



3ª janela - 27 de jun a 5 de julho de 2022



4ª janela - 22 a 30 de agosto de 2022



5ª janela - 7 a 15 de novembro de 2022



6ª janela - 20 a 28 de fevereiro de 2023