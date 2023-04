'Ficamos no meio do fogo cruzado', diz amiga de mulher morta no Cabula VI

A técnica de enfermagem Silvana Conceição de Jesus, de 36 anos, estava com o celular na mão quando dois assaltantes chegaram no açaí que fica localizado no bairro do Cabula VI. Ela estava com a amiga, Samara, neste domingo (2), em Salvador, sendo baleada na hora.

A amiga de infância de Silvana, Samara, comentou que pediu para que ela tivesse mais cuidado porque observou os assaltantes circulando com a moto.

"A gente lembra do rapaz passando de moto, eu falei para ela ter cuidado e guardar o celular. Ele fez o retorno e quando ele faz o retorno, eles pediram o celular da gente. A gente pediu para ele ter calma e quando a gente estava entregando o celular a ele, o rapaz revida ao assalto, e nessa que ele revidou o assalto, ele atira, e infelizmente atinge a minha amiga, ficamos no meio do fogo cruzado", explica em entrevista à TV Bahia.

Silvana, depois que entrou no açaí após a troca de tiros, sentiu que tinha sido atingida por algum disparo, mas a amiga tentou tranquilizá-la para evitar que a técnica de enfermagem ficasse nervosa.

"Eu falava para ela: 'Você está nervosa, tenha calma que vai dar tudo certo, você não levou tiro, olha o seu celular, está aqui, você está bem'. Ela dizia: 'irmã, eu não estou bem'. Ela começou a revirar os olhos, eu comecei a pedir socorro, pedi a Samu, pedi para a dinda dela para chamar a polícia, mas infelizmente não deu tempo da minha amiga chegar viva", comentou.

A vítima era protetora dos animais, cuidava dos cachorros e gatos da região, além de ser conhecida pelos vizinhos desde pequena. O enterro será às 16h, no cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.