Fiéis fazem fila em primeiro dia de exposição do corpo de Irmã Dulce; veja

Até o raiar dos próximos dias - e com as bênçãos do Senhor, garante o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieguer - os restos mortais de Irmã Dulce “irão repousar em virtude de nossas bênçãos”. Isso porque começou nesta quarta-feira (18) a exposição permanente do corpo da religiosa.

Logo no início da tarde, quando foi aberta a visitação, fiéis fizeram fila na Capela das Relíquias, dentro do Templo da Bem-Aventurada, no Largo de Roma. Tudo para poder ver a futura santa de perto. O primeiro momento do encontro foi marcado por um momento de oração, celebrado por Dom Murilo.

Mas quem chegou ao local não viu o corpo de Irmã Dulce em si, e sim um simulacro - espécie de réplica, em tamanho original, envolto por uma urna de vidro.

"O que podemos ver aqui é um simulacro, que foi preparado em Nápoles, na Itália. A relíquia, que é o corpo de Irmã Dulce, está nessa urna logo abaixo. Não vamos expor para conservá-lo", explicou o Frei Giovanni Messias, reitor do Santuário.

Ele explica ainda que a réplica foi feita em terracota, espécie de argila manufaturada e cozida no forno, muito utilizada na simulação de corpos de santos. O material demorou um mês para ficar pronto e recebeu os acessórios que pertenceram à religiosa. "O anel, por exemplo, é dela. Já o terço foi um presente que veio do Vaticano".

Segundo Giovanni, o corpo será preservado, mas um pedaço foi retirado para que seja entregue ao Papa Francisco no dia da canonização, marcada para 13 de outubro.

Orações

A cerimônia comandada por Dom Murilo foi diferente de uma missa comum. Com duração aproximada de 30 minutos, teve início às 15h, exatamente no momento em que os fiéis puderam acessar a Capela das Relíquias e ver de perto o protótipo, em tamanho real, vestido com as roupas e os acessórios originais da santa Dulce dos Pobres.

“Que sirva para relembrar a todos a vida futura de Dulce, nosso anjo bom, em Cristo”, disse Dom Murilo, ao final da celebração, que contou com a presença da sobrinha e superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito Bruno Reis, além do coronel-geral da Polícia Militar, Anselmo Brandão e de Maria Rita Pontes, sobrinha de Irmã Dulce.

Exposição permanente

Essa não é a primeira vez que o corpo de Irmã Dulce será exposto. Antes, em junho de 2010, numa das fases da beatificação, os fiéis também puderam ver Dulce na Capela das Relíquias, na Igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.

A exumação é um dos processos envolvidos da beatificação à canonização. A realizada em julho deste ano foi a última de três no total. A primeira, ainda na Igreja da Conceição da Praia, onde a religiosa foi sepultada, foi acompanhada por oito pessoas. O procedimento era necessário antes da transferência para a Capela, em 2011.

Foto: Antonio Queiroz/CORREIO