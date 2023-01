Fiéis se reúnem no primeiro dia do ano para celebrar Bom Jesus dos Navegantes

No primeiro dia do ano, fiéis se reúnem na Cidade Baixa, em Salvador, para homenagear o Senhor Bom Jesus dos Navegantes e a Nossa Senhora da Boa Viagem. Neste domingo (1º), o festejo contou com missa, procissão terrestre e marítima, ponto alto da programação.

A celebração tradicional acontece entre 31 de dezembro e 1º de janeiro há mais de 200 anos e abre o calendário religioso de 2023.

A celebração é importante para iniciar o ano pedindo intercessão pelos dias que virão e manifestar publicamente a fé em Cristo, explica o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Dorival Barreto. “Queremos agradecer as bênçãos recebidas e pedir proteção, paz e que, sobretudo, Jesus guie e oriente as nossas vidas nesse novo ano. Essa é uma oportunidade de começarmos 2023 com as bênçãos do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem”, afirma.

“Neste momento, um grande número de fiéis participa [da festa] suplicando as bênçãos para um novo ano que começa”, descreve.

É no domingo que acontece a procissão marítima, ponto alto da programação. O trajeto, que leva a imagem do Bom Jesus da Capitania dos Portos até a Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em uma Galeota, teve início por volta das 10h. Na chegada à praia da Boa Viagem, a imagem do Senhor Bom Jesus se encontrou com a imagem da Virgem Maria.