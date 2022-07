Fies: confira como ficaram os novos limites para valores semestrais de financiamento

O Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) fixou valores mínimo e máximo semestrais para os cursos de graduação que poderão ser financiados pelo programa. A Resolução nº 50, publicada no Diário Oficial da União, diz que para o curso de Medicina o valor semestral máximo será de R$ 52.805,66. Já para os demais cursos, o valor máximo financiado por semestre será de R$ 42.983,70. Conforme a resolução, o valor mínimo semestral financiado, independentemente do curso, é de R$300.

Os valores citados para o financiamento do Fies aplicam-se , também, aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2º semestre de 2022, referentes aos contratos de financiamento que se encontrem na fase de utilização.

Em geral, são disponibilizadas 100 mil vagas por ano para o Fies, aproximadamente, cujo objetivo é conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com juros zero e uma escala que varia de acordo com a renda familiar do candidato. As inscrições para o programa são realizadas duas vezes por ano. Neste semestre, as inscrições do Fies 2022.2 serão realizadas de 9 a 12 de agosto.

O Fies 2022 do primeiro semestre ofereceu 66.555 vagas com financiamento a juros zero. Para o segundo semestre serão oferecidas mais 45.445 vagas, totalizando a previsão de 110.100 para o ano. Podem participar do Fies os estudantes que participaram de alguma edição do Enem entre 2010 e 2021, com média de pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação. Além disso, é preciso comprovar renda familiar mensal de até três salários-mínimos por pessoa.

