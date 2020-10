Fies: edital traz regras para preenchimento de 50 mil vagas

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o processo seletivo para o preenchimento de 50 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2020.2. As inscrições começam no dia 06 de outubro e seguem até o dia 13 do mesmo mês. O prazo é válido para candidatos não matriculados no curso, turno, local de oferta e faculdade em que querem se candidatar à vaga remanescente.

O edital para o preenchimento das vagas foi anunciado no último dia 29. A nova seleção visa ocupar vagas que não foram preenchidas ao longo do processo seletivo regular do programa neste semestre. Os interessados devem se inscrever no site oficial do Fies.

Estudantes que já se encontram matriculados na faculdade para qual desejam concorrer à vaga remanescente o prazo se estende até 13 de novembro. Para se candidatar é preciso ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 e obtido um mínimo de 450 pontos e superior a zero na redação.

Também é necessário atender ao critério de renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos. Não poderá se inscrever no processo de ocupação das vagas remanescentes o candidato que não tenha quitado financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo – CREDUC ou que se encontre em período de utilização do financiamento.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil