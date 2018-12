FIES: número de contratos diminuiu no nordeste

O número de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 2018, caiu na região Nordeste. Enquanto em 2017 o número de beneficiados foi de 57.448, neste ano, foram apenas 19.159. Em relação a todo país, no ano passado, houve 170.842 contratos firmados. Já neste ano, o número de contratos caiu para 45.862 - uma variação negativa de 73,2%.

Levando em consideração apenas o número de contratos firmados até o momento na Bahia, o estado concentra uma variação negativa de 68,1% - com apenas 5.032 adesões ao financiamento estudantil em 2018 contra 15.785 de 2017. Na região Nordeste, Sergipe foi o estado que apresentou a maior variação negativa, com 81,6%. A menor variação foi do Piauí - 52,9%.

Os dados apresentados acima são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Outra informação, divulgada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), mostra que apenas 80,3 mil vagas do Fies foram preenchidas entre as 310 mil ofertadas em 2018 em todo o território nacional.

Em fevereiro deste ano, nenhum financiamento foi fechado no país. A maior quantidade foi negociada em março (12.572) e, em seguida, no mês de junho (10.744). Os dados foram coletados até novembro de 2018, com destaque para apenas 38 contratos sem período especificado.

Bolsas de estudo

A estudante Leila Silva de Oliveira, de 42 anos, não considerou o fies como uma alternativa quando decidiu que iria iniciar o curso de Administração. “Para mim, o Fies seria uma dívida praticamente eterna”, diz a estudante. Em busca de outras oportunidades, Leila optou pela bola de estudo de uma instituição de ensino privada. “Considerei o Educa Mais por indicação de uma amiga. A bolsa de estudo é realmente mais viável para mim do que o Fies”, destaca.

