FIFA 22 vira piada nas redes sociais após inclusão de Dani Alves

Dois meses depois de ter sido recontratado pelo Barcelona, Daniel Alves voltou a aparecer no Fifa 22. Mas o visual do lateral na nova atualização da base de dados do jogo acabou virando piada nas redes sociais. Isso porque o baiano, recordista de títulos como profissional na história do futebol mundial, ganhou uma face genérica.

Daniel havia ficado de fora FIFA 20 e do FIFA 21 já que estava no São Paulo - e atletas que atuam no futebol brasileiro não são incluídos pela EA Sports, desenvolvedora do jogo, desde o FIFA 15, por causa dos direitos de imagem.

Mas, quando jogava pelo próprio Barcelona, em sua passagem anterior, e pelo Paris Saint-Germain, o baiano tinha face realista dentro do game. Por isso, a comunidade de games não perdoou o 'novo visual' do lateral.

A EA Sports ainda não se manifestou sobre a face de Dani Alves no FIFA 22, nem informou se fará uma atualização. O brasileiro aparece no game já com a camisa 8 e com 77 de overall, podendo atuar como lateral-direito, meia direita ou meia central.