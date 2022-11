FIFA 23 prevê Argentina ganhando a Copa do Mundo sobre o Brasil

Antes de começar a Copa do Mundo, a EA Sports divulga uma simulação do torneio no jogo Fifa, apontando até o país campeão. A projeção já virou tradição e, nas três últimas edições, a desenvolvedora cravou quem iria levar a taça. Desta vez, a empresa disse que a Argentina será a vencedora no Catar, levando o título após bater o Brasil na final.

Para a felicidade dos brasileiros, porém, há uma falha. De acordo com a simulação, as duas seleções se classificam na liderança dos seus respectivos grupos. Só que, neste cenário, o clássico sul-americano ocorreria na semifinal, e não na grande decisão.

Em seu site oficial, a EA Sports explica passo a passo como foi a projeção do modo Copa do Mundo no FIFA 23, utilizando a tecnologia HyperMotion2. Brasil, Argentina, França e Alemanha avançam tranquilas, na 1ª colocação dos seus grupos.

As zebras não ficaram de fora da simulação. Pelo grupo B, os Estados Unidos avançariam em 1º lugar, à frente da Inglaterra. Já pela chave H, Uruguai não se classificaria - quem garante a vaga é Portugal e Coreia do Sul, deixando Gana também para trás.

Pela projeção, o Brasil iria encarar os coreanos nas oitavas, vencendo por 3x0. A seleção treinada por Tite aplicaria o mesmo placar na Alemanha, pelas quartas de final. A semi seria sofrida: 0x0 no tempo regular e vitória nos pênaltis sobre Portugal. E, na final, perderia para a Argentina, por 1x0.

O modo da Copa do Mundo do Catar chega ao FIFA 23 nesta quarta-feira (9). Já o Mundial começa no dia 20 de novembro e tem final marcada para 18 de dezembro.

Veja como ficou o mata-mata de acordo com a simulação do FIFA 23:

O resultado do mata-mata da Copa do Mundo, segundo a projeção do Fifa 23

(Reprodução)