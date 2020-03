Fifa adia novo Mundial de Clubes, que seria realizado em 2021

A Fifa confirmou nesta terça-feira (17), oficialmente, o adiamento do novo Mundial de Clubes, que estrearia em meados de 2021, na China. A medida foi tomada por causa das transferências da Copa América e da Eurocopa, que seriam realizadas em 2020 e, por causa da pandemia do novo coronavírus, migraram para o ano que vem.

"O mundo está enfrentando um desafio de saúde sem precedentes e claramente se exige uma resposta global e coletiva. Cooperação, respeito mútuo e compreensão precisam ser os princípios em mente para todos os líderes nesse momento crucial", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em nota.

Uma das sedes do novo Mundial de Clubes, segundo a Federação Chinesa de Futebol, era justamente Wuhan, onde surgiram os primeiros relatos do novo coronavírus. A competição também passaria por Xangai, Tianjin, Guangzhou, Shenyang, Ji'nan, Hangzhou e Dalian. A Fifa deve anunciar em breve a nova data para o torneio.

O Mundial estava marcado para acontecer entre 17 de junho e 4 de julho de 2021, com um novo formato de 24 clubes. Até agora, o Flamengo era o único confirmado, por ter vencido a Libertadores de 2019.

Cada confederação deve definir os critérios de escolha dos representantes. Por enquanto, a ideia era que fossem oito times da Europa, seis da América do Sul e as demais vagas para os outros continentes. O campeonato substituiria a versão atual de sete equipes (campeões de cada continente mais um representante do país-sede) e seria disputado a cada quatro anos - no modelo de atualmente, o Mundial é anual.