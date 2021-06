Fifa amplia lista, e Brasil poderá levar 22 jogadores para Tóquio

As seleções classificadas para a disputa do futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio vão poder levar mais convocados que o previsto inicialmente. A Fifa autorizou nesta quarta-feira (30) que as equipes aumentem o número de inscritos de 18 para 22 jogadores.

A mudança veio após a entidade receber o pedido de liberação especial por várias confederações - há a preocupação que algum atleta se contamine com a covid-19 no Japão. A alteração será excepcionalmente para a edição deste ano.

Técnico da seleção olímpica, André Jardine deverá entregar a lista com os quatro novos jogadores à Fifa até a próxima sexta-feira (2). Será preciso respeitar o limite de idade, que é de até 24 anos.

Todas as seleções convocaram 18 atletas e um reserva, que só seria chamado caso houvesse necessidade de uma substituição. Jardine não divulgou quem é esse jogador. Também foi enviada à entidade um documento prévio com 50 nomes, antes da lista final. A Fifa não especificou se os quatro novos atletas devem fazer parte deste grupo.

O Brasil estreará em Tóquio-2020 contra a Alemanha, no dia 22 de julho, no estádio de Yokohama, às 8h30.

Veja os convocados até agora pelo Brasil:

Goleiros

Brenno (Grêmio)

Santos (Athletico-PR)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Diego Carlos (Sevilla-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Gerson (Flamengo)

Matheus Henrique (Grêmio)

Atacantes

Antony (Ajax-HOL)

Malcom (Zenit-RUS)

Matheus Cunha (Hertha Berlin-ALE)

Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE)

Pedro (Flamengo)