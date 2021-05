Fifa anuncia as datas da próxima Copa do Mundo Feminina, em 2023

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (20), as datas da próxima Copa do Mundo Feminina, sediada em conjunto por Austrália e Nova Zelândia. A competição será disputada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023 e, pela primeira vez, terá 32 seleções participantes. Na edição de 2018, na França, foram 24 integrantes.

O pontapé inicial será dado em 20 de julho, no Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia). A final está marcada para 20 de agosto no Stadium Austrália, em Sydney (Austrália).

O anúncio aconteceu durante o 71° congresso da entidade, em Zurique, na Suíça. Também ficou definido que, entre os dias 17 e 23 de fevereiro do mesmo ano, os dois países receberão os jogos da repescagem continental. Dez seleções (duas da Ásia, duas da África, duas das Américas Central e do Norte, duas da América do Sul, uma da Europa e uma da Oceania) disputarão as últimas três vagas para o Mundial. O torneio, com oito jogos, servirá também como evento teste para a Copa.

A Fifa também confirmou as datas dos próximos Mundiais Sub-17 e Sub-20 femininos, que serão realizados no ano que vem. O primeiro será jogado na Índia, entre os dias 10 e 28 de agosto de 2022. Já o sub-20 será na Costa Rica, entre 11 e 30 de outubro. Inicialmente, essa competição seria organizada em conjunto com o Panamá, mas a Fifa anunciou a retirada do país como sede em novembro de 2020.

Os dois Mundiais da base seriam disputados em 2020, mas foram adiados por conta da pandemia da covid-19. Em ambos torneios, seleções da Conmebol disputarão as vagas através dos respectivos Sul-Americanos das categorias. Serão três vagas para a América do Sul tanto no Sub-20 quanto no Sub-17.

O Sul-Americano Sub-17, no Uruguai, ainda não está agendado. O Sub-20 teve a primeira fase disputada em março de 2020, na Argentina, mas foi interrompido por causa da pandemia. O Brasil já garantiu vaga no quadrangular final, que não tem data confirmada.