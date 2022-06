Fifa anuncia cidades que vão receber Copa do Mundo de 2026; veja

A Copa do Mundo de 2022 só vai começar a ser disputada em novembro, no Catar, mas a Fifa já anunciou as cidades que vão receber os jogos do próximo Mundial, em 2026.

Nesta quinta-feira (16), a entidade máxima do futebol revelou as 16 cidades-sedes da Copa do Mundo que será organizada por Estados Unidos, Canadá e México. O grosso da competição será disputado nos Estados Unidos, que ficou com 11 representantes. O México contará com três cidades, enquanto Canadá receberá partidas em duas sedes. Confira:

Estados Unidos : Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami, Nova York

: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami, Nova York México : Guadalajara, Monterrey, Cidade do México

: Guadalajara, Monterrey, Cidade do México Canadá: Vancouver, Toronto

A Copa do Mundo de 2016 será a primeira da história com a participação de 48 seleções. Cidades como Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando, Pasadena, Washington, Baltimore, nos Estados Unidos, e Edmonton, no Canadá, também concorriam, mas ficaram fora da escolha.

Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o principal desafio da Copa do Mundo de 2026 será o de superar as distâncias entre as cidades-sedes.

"Vamos tentar organizar a Copa de um jeito que as seleções e os fãs não tenham que viajar muito. No momento oportuno vamos decidir o local da abertura e o palco da final", afirmou o presidente da Fifa.

Enquanto o Canadá receberá a Copa pela primeira vez, Estados Unidos vai sediar o Mundial pela segunda vez e o México terá a Copa do Mundo em sua casa pela terceira vez. O retrospecto nos países citados é positivo para o Brasil.

Em 1970, no México, a Seleção conquistou o tricampeonato. Já em 1994, nos Estados Unidos, a canarinho faturou o tetra. Na segunda edição da Copa no México, em 1986, a Argentina de Maradona ficou com o título.