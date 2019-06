Fifa atualiza ranking de seleções; confira posição do Brasil

A poucas horas do início da Copa América, a Fifa atualizou nesta sexta-feira (14) o seu ranking de seleções. E o Brasil manteve o terceiro lugar, atrás da líder Bélgica e da França. O destaque do Top 10 foi Portugal, de Cristiano Ronaldo, que subiu dois postos e alcançou a quinta posição.



Em razão das recentes vitórias em amistosos, a seleção brasileira subiu de 1.676 para 1.681 pontos, ficando mais próximo da França. A atual campeã mundial oscilou para baixo, caindo de 1.734 para 1.718. O Brasil estreia na Copa América às 21h30 desta sexta, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.



Um bom resultado, com o eventual título, poderá levar os comandados de Tite para mais perto do topo. Ao mesmo tempo, franceses e belgas disputam partidas das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. A Bélgica, semifinalista da Copa do Mundo da Rússia, ampliou ligeiramente sua vantagem na ponta, ao passar de 1.737 para 1.746 pontos.



A Inglaterra, outra semifinalista do último Mundial, manteve a quarta colocação. Mas agora já sofre a ameaça de Portugal, que subiu para o quinto posto em razão do título da Liga das Nações da Uefa, no fim de semana passado. Diante desta subida, a Croácia perdeu um posto e figura agora em sexto.



Na sequência, Espanha e Uruguai viveram situações opostas. Enquanto os europeus ganharam duas posições, a equipe sul-americana perdeu duas. Os espanhóis estão em sétimo lugar, logo à frente dos uruguaios, que também disputarão a Copa América, no Brasil. A Suíça, que perdeu uma posição, e a Dinamarca completam o Top 10.



Na lista dos 20 melhores, o destaque foi a Itália, que galgou três colocações e aparece em 14º. Já a Suécia perdeu três posições, caindo para 17º. Mais atrás, a Áustria conquistou oito posições. Ocupa agora o 26º posto.



A próxima atualização do ranking da Fifa está programada para o dia 25 de julho, ao fim da Copa América e também de competições continentais na América do Norte e na África.



Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º - Bélgica, 1.746 pontos

2º - França, 1.718

3º - Brasil, 1.681

4º - Inglaterra, 1.652

5º - Portugal, 1.631

6º - Croácia, 1.625

7º - Espanha, 1.617

8º - Uruguai, 1.615

9º - Suíça, 1.605

10º - Dinamarca, 1.589

11º - Alemanha, 1.582

11º - Argentina, 1.582

13º - Colômbia, 1.580

14º - Itália, 1.569

14º - Holanda, 1.569

16º - Chile, 1.561

17º - Suécia, 1.558

18º - México, 1.557

19º - Polônia, 1.550

20º - Irã, 1.518