Fifa confirma datas do Mundial de Clubes no Catar

A Fifa confirmou nesta sexta-feira (26), em um comunicado oficial divulgado em seu site, o calendário do Mundial de Clubes, que será disputado no Catar. A competição, em sua penúltima edição no atual formato com sete equipes, começará em 11 de dezembro e terminará 10 dias depois, em um sábado. A partir de 2021, 24 times participarão do torneio que será disputado de quatro em quatro temporadas.



Três clubes já estão classificados para o Mundial deste ano. Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool é o grande favorito ao título. Monterrey, do México (dono do título da Concacaf), e o Hienghene Sport, da Nova Caledônia (campeão da Oceania), são os outros participantes confirmados.



Os representantes da América do Sul, África, Ásia e do país-sede ainda não foram definidos. Na Copa Libertadores, seis equipes brasileiras poderão disputar o torneio. Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Flamengo e Athletico-PR disputarão os jogos de volta das oitavas de final na próxima semana em busca de uma vaga no torneio da Fifa.



O campeão catari, o Al Sadd, que agora é treinado pelo ex-meia espanhol Xavi Hernández, também tem vaga assegurada desde que nenhuma equipe do Catar conquista a Liga dos Campeões da Ásia. Se isso ocorrer, campeão e vice do continente asiático vão disputar o Mundial.



Mesmo sem conhecer o representante, o continente sul-americano sabe que a equipe vencedora da Libertadores estreará em 17 de dezembro nas semifinais do Mundial, um dia antes do Liverpool, também uma fase antes da grande final no Catar.