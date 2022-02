Fifa confirma jogo do Brasil x Chile na Arena Fonte Nova em março

A volta da Seleção à Arena Fonte Nova ganhou data e horário. A Fifa e a Conmebol detalharam, nesta quarta-feira (16), as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022, incluindo o jogo em Salvador. O Brasil encara o Chile no dia 24 de março, uma quinta-feira, às 20h30, pela 17ª rodada da competição.

O duelo marcará a primeira vez da equipe do técnico Tite na Bahia desde a disputa da Copa América de 2019. Na ocasião, a seleção canarinha enfrentou a Venezuela pela fase de grupos da competição, mas o confronto terminou em empate sem gols.

Esse, aliás, também é o último jogo confirmado do Brasil em casa nestas Eliminatórias. Vale lembrar que há ainda o clássico contra a Argentina, que deveria ter acontecido no ano passado, mas acabou suspenso após a intervenção da Anvisa. A Fifa decidiu que a partida será remarcada, mas ainda sem data ou local definido. É possível que essa confirmação só saia em junho.

Líder isolada e classificada para a Copa do Mundo antecipadamente, a Seleção também vai encarar em março a Bolívia, no dia 29. O horário, porém, ainda não está definido.

Todos os jogos da 17ª rodada acontecerão no dia 24 de março, de forma simulânea, às 20h30, com apenas uma exceção: a partida da Argentina contra a Venezuela.

O mesmo acontecerá na 18ª rodada, que terá a bola rolando no dia 29 de março, também às 20h30. Mais uma vez, há uma exceção: justamente, o duelo Bolívia x Brasil.