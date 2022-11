Fifa define uniforme que o Brasil que vai usar na estreia da Copa do Mundo

Camisa verde a amarela, calção azul e meias brancas. O uniforme da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo do Catar já está definido. A equipe comandada por Tite vai estar com seu traje mais tradicional no primeiro jogo do Mundial, contra a Sérvia. A bola rola na quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. O adversário entrará em campo todo de vermelho na ocasião.

O uniforme do Brasil será o mesmo contra a Suíça na segunda partida da fase classificatória. O duelo acontecerá em 28 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no estádio 974. A equipe europeia também estará toda de vermelho.

O uniforme reserva da Seleção Brasileira será utilizado pela primeira vez na Copa diante de Camarões. No último jogo da fase de grupos, o Brasil vestirá camisa e meias azuis com short branco. A partida será em 2 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail.