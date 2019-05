Fifa desiste de ampliar Copa do Catar para 48 seleções

Depois de muito tentar nos bastidores, a Fifa não conseguiu aumentar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, de 32 para 48 seleções. A informação foi divulgada pelo jornal 'The Times'. De acordo com a publicação, questões políticas e de logística foram os principais entraves para que a entidade tirasse o projeto do papel.

Sede da Copa de 2022, o Catar não tem estrutura para receber um Mundial com 48 seleções. A ideia da Fifa então era a de levar a o torneio para países vizinhos. O problema é que o Catar vive uma grave crise política com o Emirados Árabes e Arábia Saudita, o que dificultou as ações.

Entusiasta de uma Copa do Mundo com mais seleções, Gianni Infantino, presidente da Fifa, sempre deixou claro que queria ampliar a competição já na próxima edição, mas o Catar nunca se mostrou favorável.

Apesar da negativa, o martelo já foi batido para Copa do Mundo seguinte e o Mundial de 2026, com sede dividida entre Estados Unidos, México e Canadá, será a primeira com 48 equipes.