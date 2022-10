Fifa detalha os jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023

As partidas da Copa do Mundo Feminina de 2023 já estão definidas. Depois de realizar o sorteio das chaves, a Fifa divulgou, nesta segunda-feira (24), os horários oficiais dos jogos, que serão disputados na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil, presente no Grupo F, fará os dois primeiros duelos às 7h (de Brasília), e encerrará a fase de grupos às 6h.

Assim, a estreia da seleção da técnica Pia Sundhage está marcada para às 7h do dia 24 de julho, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide. A rival virá da repescagem, a ser disputada em fevereiro - Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné e Panamá duelam por uma vaga.

Em seguida, o Brasil encara a França, no dia 29 de julho, às 7h, em Brisbane. O último duelo da primeira fase acontecerá em Melbourne, no dia 2 de agosto, às 6h, contra a Jamaica. A programação foi confirmada pela CBF.

A delegação da Seleção Feminina, aliás, aproveitou a passagem pela Oceania, onde esteve para o sorteio, e visitou os locais dos jogos da fase de grupos, na Austrália. A técnica Pia Sundhage e a supervisora de seleções femininas, Ana Lorena Marche, estiveram no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, palco da estreia.

A comissão também conheceu o Centro de Treinamento que receberá os treinos do Brasil na véspera da partida, e inspecionou possíveis locais que poderão servir de sede da Canarinho na primeira fase do Mundial. Esta será a primeira vez que as seleções participantes do torneio feminino terão uma sede fixa nas primeiras três rodadas.

A viagem pela Austrália continua nesta terça (25), com a ida a Melbourne, para visita ao Estádio Retangular, que abrigará o duelo com a Jamaica pela última rodada da fase de grupos.

A abertura do Mundial está marcada para o dia 20 de julho, com o duelo entre Nova Zelândia e Noruega. Já a final acontecerá no dia 20 de agosto. Pela primeira vez, a competição terá 32 equipes no páreo, o mesmo números de participantes do torneio masculino.