Fifa envia carta pedindo proteção a torcedores e jogadores

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, enviou nesta segunda-feira (16) uma carta aos membros da entidade, com o pedido de que as associações divulguem as medidas preventivas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e se unam na tentativa de combater o contágio do coronavírus.

"Em parceria com a OMS, estamos lançando iniciativas de conscientização destinadas a fornecer recomendações práticas e medidas para combater a disseminação do COVID-19", afirmou o dirigente. "Eu recomendo que todos também usem o poder do futebol para enviar e divulgar essas mensagens."

Ao mesmo tempo, Infantino afirmou que o mais importante é o bem-estar geral da população. "Sob essas circunstâncias, agora devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger torcedores, jogadores, treinadores e todos os outros envolvidos em nosso belo jogo. Mais importante, as autoridades do futebol devem tomar todas as medidas necessárias para impedir que o vírus se espalhe para a comunidade em geral".

O comunicado do presidente da Fifa surge na véspera da reunião Uefa, entidade que dirige o futebol europeu, que poderá anunciar o adiamento da Euro-2020 para o ano que vem. A transferência da disputa para 2021 poderá prejudicar a organização do Mundial de Clubes, da Fifa.

Mas Infantino afirmou que é vital que o esporte permaneça unido neste momento no combate ao coronavírus. "Até agora, a comunidade mundial do futebol demonstrou um senso de solidariedade e unidade diante dessa ameaça e devemos continuar fazendo o mesmo ao pensar em como abordaremos as consequências que teremos que enfrentar para o futuro do nosso jogo."

Por fim, Infantino disse que vai seguir em contato com as autoridades para saber os rumos a serem seguidos nas próximas semanas. "A FIFA manterá contato regular com todas as partes interessadas durante esse período difícil e procurará encontrar, no devido curso, soluções em espírito de cooperação, levando em consideração os interesses do futebol em todos os níveis."