Fifa investigará chef do bife de ouro em gramado na final da Copa

A Fifa prometeu que investigará a presença do do chef Salt Bae, conhecido pelo "bife de ouro", no gramado do estádio Lusail após a final da Copa do Mundo do Catar. De acordo com a Sky Sports, a entidade quer entender como ele teve acesso ao local.

Salt Bae chamou atenção por importunar os jogadores da Argentina após a conquista do título sobre a França. Em um vídeo, ele aparece tentando tirar uma foto com Messi, mas foi ignorado pelo jogador.

Em outras imagens postadas nas redes sociais, o chef aparece fazendo selfies com a taça da Copa do Mundo. Ele chega a simular o movimento de jogar sal no troféu. Pelo regulamento da Fifa, apenas campeões do mundo e chefes de estado podem tocar na taça.

Salt Bae ganhou notoriedade durante a Copa do Mundo do Catar por servir carne folheada a ouro. Muitos jogadores estiveram na sua churrascaria durante o Mundial, incluindo atletas brasileiros.

A Fifa informou que o acesso dele ao gramado não estava autorizado e que ele não poderia ter tocado na taça. Durante as comemorações, a regra da Fifa também foi violada por amigos e parentes dos jogadores.

"Após uma revisão, a Fifa está investigando como algumas pessoas ganharam acesso indevido ao campo após a cerimônia de encerramento (da Copa) no Estádio Lusail. Uma ação interna apropriada será tomada", disse um porta-voz da Fifa.