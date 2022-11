Fifa lança clipe oficial da Copa do Mundo do Catar; assista

O clima de Copa do Mundo está cada vez maior. E, faltando 19 dias para a abertura, a Fifa divulgou o clipe oficial da competição. As imagens serão exibidas durante as transmissões das partidas e em eventos oficiais do torneio.

"Prepare-se para ver muito disso em algumas semanas", disse a entidade, em uma publicação no Twitter.

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks ???????? pic.twitter.com/PWtA0y2DhE — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 1, 2022

O clipe começa com crianças jogando uma partida de futebol em um campo flutuante no deserto. Uma delas lança ao ar um Keffiyeh, lenço típico do país, que vai conduzindo a viagem pelos oito estádios que sediarão partidas na Copa.

O vídeo mostra as bandeiras dos 32 países classificados para a Copa do Mundo. Momentos históricos também aparecem, começando pela icônica comemoração de Pelé na final de 1970, quando o Brasil conquistou o tri.

Há ainda uma imagem de Maradona em 1986, assim como capitães levantando a taça em outros anos - como Fábio Cannavaro, em 2006, pela Itália, e Phillip Lahm, em 2014, pela Alemanha.

A Copa do Mundo do Catar terá início no próximo dia 20, com os anfitriões enfrentando o Equador, no estádio Al Bayt. O Brasil estreia no dia 24, contra a seleção da Sérvia, no Lusail, pelo Grupo G.