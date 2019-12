Fifa muda estádio da estreia do Liverpool e da final do Mundial

A Fifa anunciou neste sábado que mudou o palco que receberá a final do Mundial de Clubes, que será disputado no Catar, em Doha. Como a inauguração do Education City Stadium foi adiada para 2020, o Khalifa International Stadium vai abrigar, além da final, da estreia do Flamengo e da decisão do quinto lugar, também o primeiro jogo do Liverpool na competição e o duelo pela terceira posição.



O primeiro jogo do Flamengo na competição será em 17 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília), mesmo dia da disputa pelo quinto lugar, mas mais cedo, às 11h30. O Liverpool debuta no torneio dia 18, às 14h30. A decisão valendo o terceiro lugar está agendada para o dia 21, às 11h30, pouco antes da final, marcada para as 14h30.



Em um comunicado em seu site, a Fifa justifica que mudança se dá pela demora no processo de certificação do Education City Stadium. O local não foi capaz de realizar os eventos-teste necessários e, assim, ficou fora do Mundial de Clubes. O estádio vai receber um jogo das quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. "A prioridade é garantir uma experiência agradável para todos os torcedores, por isso foi decidido abrir o estádio posteriormente", diz um trecho do comunicado.



O Khalifa International Stadium tem capacidade para mais de 45 mil pessoas e foi reaberto em maio de 2017, após ser reformado para a disputa da Copa do Mundo do Catar.



Com a mudança, o local será palco de cinco das oito partidas da competição. Os outros três jogos, na primeira e segunda fases, serão disputados no Jassim Bin Hamas Stadium. A Fifa informou que os torcedores que compraram ingressos para partidas no Education City Stadium terão suas entradas automaticamente emitidas para o novo local escolhido e seus assentos serão alocados na mesma categoria de preço.