Fifa pagará até R$ 41 mi a clubes por lesões de Jesus e Telles

A Fifa terá que pagar uma indenização ao Arsenal, da Inglaterra, e ao Sevilla, da Espanha, por causa das lesões de Gabriel Jesus e Alex Telles durante a Copa do Mundo do Catar. O valor pode chegar a 7,5 milhões de euros - ou R$ 41 milhões - para cada um dos times.

Isso ocorre por conta do Programa de Proteção de Clubes, uma espécie de seguro da entidade para lesões de atletas ocorridas em partidas oficiais de suas seleções.

O regulamento da Fifa indica que a compensação deve ser feita quando o jogador precisa desfalcar o seu clube por mais de 28 dias consecutivos, com afastamento comprovado por atestado médico. A regra vale tanto para jogos do Mundial quanto para amistosos oficiais e Eliminatórias.

O valor máximo pago é de 7,5 milhões de euros por ano, com um limite diário de 20,5 mil euros (quase R$ 113 mil). O cálculo da indenização é feito através do salário fixo do jogador, e o seguro começa a valer no dia em que o atleta viaja para se apresentar para sua seleção até a meia-noite do fim de sua participação.

Tanto Gabriel Jesus e Alex Telles se lesionaram na derrota do Brasil contra Camarões, na sexta-feira (2), pela última rodada da fase de grupos. O atacante do Arsenal passou por cirurgia no joelho nesta terça-feira (6), e pode ficar fora por até três meses. No caso de Alex Telles, ainda não há um tempo de afastamento anunciado.