Fifa proíbe a Bélgica de usar a palavra "Amor" em camisa da Copa

A Fifa proibiu a Bélgica de usar o seu segundo uniforme durante a Copa do Mundo do Catar. O motivo para a proibição, de acordo com um porta-voz da equipe, foi a presença da palavra "Love" (amor) na gola, combinada com uma faixa colorida.

De acordo com a seleção belga, a arte no uniforme foi inspirada nos fogos de artifícios do festival Tomorrowland, um dos mais famosos do país.

Por conta da decisão da Fifa, a Bélgica informou que atuará com a camisa vermelha nos três jogos da primeira fase. A tendência é de que em caso de classificação para as oitavas de final, a frase seja removida do uniforme.

A atitude da Fifa é mais uma no sentido de proibir manifestações a favor da diversidade. A entidade ameaçou punir as seleções que usarem a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris e a palavra "One Love", em defesa dos direitos LGBTQIA+.

A Bélgica está no grupo F da Copa do Mundo, que tem ainda Croácia, Canadá e Marrocos.