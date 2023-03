Fifa retira Mundial Sub-20 da Indonésia, e torneio fica sem sede

A Indonésia não será mais país-sede da Copa do Mundo Sub-20, que será disputada entre 20 de maio e 11 de junho. Depois de figuras públicas e setores da sociedade do país transcontinental se posicionarem contra a participação da seleção de Israel no torneio, motivo de tensão geopolítica, a Fifa comunicou nesta quarta-feira (29) que decidiu alterar a nação anfitriã e prometeu anunciar a substituta em breve, sem alterar as datas.

A decisão foi tomada após uma reunião realizada nesta quarta-feira, entre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da Associação de Futebol da Indonésia, Erick Thohir, que também é acionista do Philadelphia 76ers e já foi presidente da Inter de Milão. "Um novo país-sede será anunciado o mais breve possível, com as datas do torneio permanecendo inalteradas Possíveis sanções à Associação de Futebol da Indonésia podem ser definidas em um momento futuro", diz o comunicado.

Nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo, a Indonésia apoia a Palestina no centenário conflito com Israel. Ao longo da última semana, Wayan Koster, governador de Bali, onde está localizado um dos seis estádios que seriam utilizados no Mundial, pediu que a seleção israelense fosse impedida de disputar a competição.

Além disso, grupos islâmicos conservadores organizaram protestos na capital Jacarta e fizeram coro ao pedido de banimento. A situação fez com que a Fifa anunciasse, no último domingo, o adiamento do sorteio de chaveamento do Mundial, que aconteceria nesta sexta-feira, o que já era um indício da alteração do país-sede.

Israel conseguiu a vaga para disputar o torneio ao alcançar as semifinais do Campeonato Europeu Sub-19. Depois, foi ainda mais longe e chegou também à final, mas perdeu o título para a Inglaterra. O Brasil, campeão sul-americano sob o comando de Ramon Menezes, também está entre as seleções participantes.

Apoio após tragédia

No comunicado emitido para anunciar a troca da sede do Mundial Sub-20, embora tenha deixada aberta a possibilidade de punições contra a federação de futebol da Indonésia, a Fifa ressaltou que continuará próxima do país. A razão para isso é a tragédia que causou a morte de mais de 130 pessoas, incluindo 17 crianças, após o tumulto no Estádio Kanjuhuran, na cidade de Malang, em outubro do ano passado.

"A FIFA gostaria de destacar que, apesar desta decisão, continua empenhada em ajudar ativamente o Associação de Futebol da IndonésiaI, em estreita cooperação e com o apoio do governo do presidente Widodo, no processo de transformação do futebol indonésio após a tragédia ocorrida em outubro de 2022. Os membros da equipe da FIFA continuarão presentes na Indonésia nos próximos meses e fornecerão a assistência necessária, sob a liderança do presidente Thohir", diz o texto.