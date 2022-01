Fifa revela os três golaços finalistas do prêmio Puskás; veja

A Fifa divulgou, nesta terça-feira (4), os três finalistas ao Prêmio Puskás de gol mais bonito de 2021. O ganhador será conhecido na cerimônia do Fifa The Best, marcada para o dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça. Na ocasião, também será anunciado o melhor jogador do mundo na última temporada, além dos vencedores de outras honrarias.

O argentino Erik Lamela, o tcheco Patrik Schick e o iraniano Medhi Taremi são os autores das pinturas que concorrem ao Puskás. O primeiro entra na disputa com um golaço de letra no clássico do Tottenham contra o Arsenal, em março do ano passado, pelo Campeonato Inglês.

O iraniano Taremi concorre com uma linda bicicleta anotada no duelo do Porto contra o Chelsea, pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/2021, em abril.

Já Schick está no páreo graças a um chutaço do meio de campo, feito no confronto da República Tcheca contra a Escócia, no dia 14 de junho, durante a última Eurocopa.

Os finalistas foram definidos após uma votação feita pelo Fifa Legends, que reúne ícones do futebol, entre ex-jogadores e técnicos. Também participaram da eleição fãs registrados em enquete aberta no site do The Best, que puderam escolher entre 11 golaços previamente definidos pela entidade.