Fifa suspende jogadores por 3 anos por doping nas Eliminatórias da Copa

A Fifa puniu dois jogadores com pouco mais de três anos de suspensão por uso de substâncias proibidas durante partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A condenação, aplicada a um atleta de El Salvador e outro de Djibuti, países que não conseguiram se classificar, foi confirmada em um comunicado divulgado pela entidade na segunda-feira.



O salvadorenho Erick Alejandro, que joga no Aurora, da Bolívia, testou positivo para um esteroide anabolizante chamado clostebol. O exame foi feito após derrota por 3x0 para o Canadá nas Eliminatórias da Concacaf, disputada pelas seleções da América do Norte e da América Central. Os países classificados foram Estados Unidos, México, Canadá e Costa Rica.



Na seleção do Djibuti, a punição foi para Sabri Ali Mohamed, atacante do Dikhil, clube de seu país natal. O controle de doping da Fifa encontrou testosterona administrada exogenamente no corpo do jogador, após colher amostra na derrota por 4x0 do Djibuti para a Argélia nas Eliminatórias da África. Os classificados africanos são Senegal, Camarões, Gana, Marrocos e Tunísia.



Alejandro foi punido pela Fifa com uma suspensão válida até o dia 5 de outubro de 2025. Mohamed, por sua vez, fica proibido de jogar futebol profissionalmente até o dia 1º de janeiro de 2026. Os dois violaram o artigo 6 do Regulamento Antidoping da Fifa, em conjunto com o artigo 17 do Código Disciplinar da Fifa.