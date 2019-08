Figueirense segue greve e tem W.O. no Brasileiro de Aspirantes

A crise no Figueirense continua. O time catarinense não entrou em campo para disputar a partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira (22), no estádio Ulrico Mursa. Os atletas alegam que os salários continuam atrasados e por isso não vão jogar até que a situação seja resolvida.

O jogo estava marcado para ser realizado às 15h. O elenco do Figueirense chegou ao estádio por volta das 14h, mas ficou no vestiário. Enquanto isso, jogadores do Santos e a arbitragem foram para o gramado e esperaram os 30 minutos que são exigidos para o W.O. ser confirmado.

Antes mesmo das 15h30, o ônibus com a delegação do time catarinense já havia deixado o estádio. Com o W.O., o resultado da partida acaba sendo 3 a 0 para o Santos.

Na terça-feira (20), o time principal do Figueirense já havia perdido um jogo por W.O, para o Cuiabá, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal.

Sem treinamento

Enquanto isso, os jogadores do time principal participaram de uma reunião com o departamento jurídico do clube para tentar encerrar a greve e foram surpreendidos com a presença de reforços já trabalhando no gramado.

Com receio de não ter elenco para a sequência da temporada, a diretoria do time catarinense contratou oito novos atletas, embora ainda não tenha colocado em dia os salários dos jogadores e demais funcionários do clube.

Após as conversas, os atletas decidiram não treinar nesta quinta-feira. Pouco depois, a diretoria divulgou uma nota em que assegurava estar quitando os débitos até o dia 28 de agosto, algo que foi negado pelos jogadores.

"Conforme ratificado no termo de compromisso assinado com a Associação Figueirense, o Figueirense Futebol Clube informa que a regularização dos pagamentos de 2019 segue sendo feita até o dia 28 de agosto. Conforme o planejamento financeiro preestabelecido pela diretoria, os salários dos funcionários, incluindo os da sede e do Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela, foram colocados em dia nesta quinta-feira (22). As categorias sub-15 e sub-17, que também estão trabalhando normalmente, receberam duas ajudas de custo neste dia (22). O mesmo vale para as respectivas comissões técnicas. As pendências anteriores serão equacionadas a partir de negociações pontuais, como já ocorreram nas últimas semanas e foram aceitas por jogadores profissionais, como o volante Zé Antônio, e fornecedores", afirma a nota oficial do time catarinense.