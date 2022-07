Figurinhas do álbum da Copa dobram de preço e vão custar R$ 4

Os colecionadores dos álbuns de Copas do Mundo foram pegos de surpresa com o anúncio feito pela Panini na manhã desta terça-feira (19). A empresa que fabrica o álbum oficial da Copa abriu a pré-venda em seu site e revelou que cada pacote com cinco figurinhas custará R$ 4. Esse valor é duas vezes mais caro em relação ao Mundial de 2018, quando o pacotinho era vendido por R$ 2.

A empresa também informou que o álbum sairá por R$ 12 reais na versão tradicional e R$ 44,90 com a capa dura.

O anúncio gerou indignação de muitas pessoas nas redes sociais, que reclamam dos valores cobrados. "Em outros anos de Copa do Mundo, a gente se divertia fazendo álbum de figurinhas, o que será difícil esse ano já que cada pacotinho de figurinhas irá custar 4 reais!", escreveu uma usuária no Twitter.

Outras pessoas já se adiantaram e calcularam quanto irá custar um álbum completo, com as 670 figurinhas. "O gasto total será de R$ 536. Supondo que não venha nenhuma repetida, né? O custo vai ser muito maior. E aí, preparados para vender um rim para completar um álbum?", publicou outra conta.

A Panini também divulgou que serão 50 figurinhas especiais e 80 raras. Em seu site, a empresa já comercializa kits da pré-venda que podem chegar a custar R$ 449, o que inclui um álbum de capa dura e 100 pacotes de figurinhas. Já com R$332 você leva o álbum de capa tradicional e 80 envelopes de figurinhas.

Para adquirir o álbum na pré-venda clique aqui.