Fila do CadÚnico provoca confusão em Pau da Lima: 'Muito bagunçado'

A fila para distribuição de senhas para recadastramento no CadÚnico provocou uma confusão na Prefeitura-Bairro de Pau da Lima, em Salvador. Apesar dos atendimentos começarem apenas na manhã desta terça-feira (12), as primeiras pessoas chegaram ainda na noite de segunda, e teve gente que chegou às 3h da madrugada e não foi atendido.

Foram distribuídas 200 senhas para agendar um horário para o recadastramento. Sem estar ativo no CadÚnico, o cidadão perde direito a benefícios como o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família.

No entanto, a principal reclamação foi os relatos de pessoas que chegaram depois, por volta das 7h da manhã, e furaram fila, conseguindo ser atendidos. O autônomo Sandro Martins, foi um dos que chegaram de madrugada e não conseguiram a senha.

"Não teve nenhum tipo de organização. Estava muito bagunçado na frente, amontoado, gente furando fila. Teve gente que chegou após mim, mas conseguiu entrar. Não tinha ninguém para organizar e orientar as pessoas", relatou.

"Eles sabem que as pessoas estão necessitadas, arriscando perder o que é às vezes a única fonte de renda. Precisam liberar mais vagas e organizar a fila. Sempre aparece alguém dizendo que está guardando lugar para fulano, prejudicando quem já está na fila", reclamou o autônomo.

Quando as senhas encerraram, houve gritaria e a polícia chegou a ser acionada para controlar a população. Porém, não há relatos de violência.

Para quem ficou sem atendimento, a recomendação dada pelos funcionários da Prefeitura-Bairro é que fiquem acompanhando o perfil da prefeitura de Salvador no Instagram para saberem quando acontecerá a próxima ação de recadastramento.

Em entrevista a TV Bahia, Caio Moraes, secretário das prefeitura-bairro, recriminou a venda de qualquer tipo de venda de senhas.

"Antes da distribuição de senhas, é feita uma triagem para verificar se a pessoa está com toda documentação necessária", disse. "A gente sentiu necessidade dessa regional, que tinha essa demanda reprimida, e montamos essa ação extra. Tem os canais oficiais da prefeitura que as pessoas podem entrar para agendamento. Não adianta as pessoas amanhã se dirigirem às prefeitura-bairro, por os atendimentos serem apenas por hora marcada", afirmou o secretário.