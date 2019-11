Filarmônicas baianas se juntam para novo protesto

Para comemorar o Dia do Músico, festejado nesta sexta-feira (22), as Filarmônicas baianas, organizadas pelo Movimento das Filarmônicas Unidas na Bahia, se juntaram em um protesto no final da manhã, no Campo Grande, para chamar atenção sobre a atuação destes instituições tradicionais e para o descaso de governantes a essas entidades.

“Tem filarmônicas fazendo rifa de bezerro, de bicicleta, bingos e sobrevivendo dessa maneira pouco honrosa para quem tem esse serviço que tem”, afirmou o maestro Fred Dantas, criador do Movimento das Filarmônicas Unidas na Bahia. Participaram do protesto musical a Oficina de Frevos e Dobrados, comandada por Fred Dantas, a Filarmônica Ambiental e músicos autônomos.

Cayo Brito é regente em Barra de Pojuca (Foto:Mauro Akin Nassor / CORREIO)

Mais do que filarmônicas, esses grupos são um apoio social a mais de 10 mil jovens e crianças que encontram nos projetos, um lugar de acolhimento e perspectiva de um bom futuro. “No momento em que a sociedade descobrir como é importante e social isso aqui que a gente faz, acho que vamos ter um olhar diferente”, observou o regente Cayo Brito, da Filarmônica Ambiental de Barra de Pojuca, onde Weyk Raylan, 12 anos, toca saxofone alto. Ele é o mais novo do grupo e diz que acha muito legal estar na filarmônica, apesar de ir uma vez só na semana, justamente pela falta de investimento.

"Eu espero que os governantes vejam o nosso protesto e comecem a querer ajudar e investir porque a filarmônica não está recebendo ajuda do governo", disse o jovem Weyk Raylan.

O protesto também aconteceu em outras cidades baianas, reunindo 53 filarmônicas em todo o estado. Todas tocaram o dobrado Os Músicos, do mestre baiano João Sacramento Neto, ao mesmo tempo. Segundo os músicos, a ideia do protesto surgiu depois de inúmeros apelos enviados ao Governo do Estado e até mesmo depois de uma Audiência Pública, realizada em maio . “Nada. Não aconteceu nada!”, disse Fred, sobre o resultado depois da audiência.

Weyk Raylan tem 12 anos e toca saxofone (Foto:Mauro Akin Nassor / CORREIO)

Na audiência estavam presentes a presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Renata Dias, representante da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) e do governador Rui Costa. Daquele evento, foi planejado a criação de um grupo de trabalho para prover uma política de salvaguarda a esses grupos, além da previsão de uma verba orçamentária que atendesse às filarmônicas.

Fred Dantas é o criador do Movimento das Filarmônicas Unidas da Bahia (Foto:Mauro Akin Nassor / CORREIO)

Segundo Fred Dantas, o próximo passo é aguardar que o governo tome alguma posição e volte a investir nas mais de 100 filarmônicas presentes em toda Bahia. "Eu espero que nos chamem para conversar, porque não é possível que o governador possa ignorar 50 bandas tocando ao mesmo tempo no estado dele e não são bandas que fazem oposição a seu governo", reteira o maestro.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira