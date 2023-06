Filarmônicas selecionadas para o desfile 2 de julho terão cachê de R$ 12 mil

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abriu chamada pública para selecionar dez bandas filarmônicas baianas para participar do Desfile Cívico Dois de Julho - Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, em Salvador. A inscrição é gratuita e acontece até a próxima quarta-feira (14) no site da Funceb. O certame irá selecionar 10 filarmônicas com até 41 integrantes. Cada uma das atrações selecionadas receberá cachê no valor bruto de R$12 mil, e podem concorrer apenas pessoas jurídicas.

Cada atração artístico-cultural selecionada vai se apresentar no dia 2 de julho de 2023, em Salvador, ao longo do cortejo, que pela manhã vai do Largo da Lapinha até o Terreiro de Jesus; e pela tarde da Rua Chile ao Campo Grande. O resultado preliminar das propostas selecionadas e suplentes será publicado até 21 de junho de 2023, no Diário Oficial e site da Funceb.