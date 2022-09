Filé à Parmegiana é invenção baiana e nasceu no Bella Napoli; conheça história

Sabia que o famoso Filé à Parmegiana, maior sucesso do restaurante Bella Napoli, não existe na Itália? Por lá, o que é empanado e frito é uma boa fatia de berinjela, envolta em molho de tomate e muçarela derretida por cima. O filé de carne ou frango, como conhecemos aqui no Brasil, é invenção da família Sciarretta, que fundou o Bella Napoli, primeiro restaurante genuinamente italiano em Salvador, aberto em 6 de setembro de 1962, há 60 anos, portanto.

A receita, como quase todas na história da gastronomia mundial, nasceu de uma adaptação. Na Salvador das décadas de 1950/60, não era muito fácil encontrar berinjela, ainda mais para dar conta do menu de um restaurante. Sem contar que, por pura falta de hábito, os soteropolitanos não apreciavam o sabor do vegetal. Agora, a carne não era artigo de luxo, como hoje em dia, e ainda frequentava a mesa de pobres e ricos.

Foi quando dona Giuseppina, que tinha chegado da Itália com a família, fugindo da brutalidade da Segunda Guerra Mundial, teve a ideia trocar uma coisa pela outra. Nascia ali o Filé à Parmegiana, que agradou tanto que se transformou no maior sucesso da casa.

A lasanha à Bolonhesa é o segundo prato mais pedido do Bella Napoli (divulgação)

“O preparo ainda é o mesmo, fazemos da mesma forma que minha mãe e minha avó faziam lá atrás. Nossa essência é manter a tradição, o sabor e a fartura porque nosso público gosta de memórias afetivas”, explica o chef Gian Angelino, neto de dona Giuseppina e filho de dona Ana, que assumiu a panelas quando os pais se retiraram para descansar. Agora, que Ana Sciarretta Angelino já largou a cozinha, é a vez de Gian conduzir as receitas.

Fartura no prato e sabor original

Fartura é a palavra-chave para entender a comida do Bella Napoli. Sim, porque, assim como os italianos, brasileiro gosta é de prato cheio. Aliado a isso, tem ainda a valorização do preparo ancestral dos ingredientes: “Fartura é uma das coisas que valorizamos. Sentar para comer é uma comunhão”.

Outro prato que faz muito sucesso é a lasanha à Bolonhesa. “Ainda é a que minha mãe fazia para meu pai”, reforça Gian. Outra coisa, nem pense que vai encontrar no restaurante dele lasanha de queijo e presunto. Essa combinação não existe na Itália e o jeito brasileiro não se incorporou ao cardápio. Não é por nada, não, mas é só para manter a tradição.

Noque à Bolonhesa está no ranking dos cinco mais pedidos do restaurante (divulgação)

Primeiro restaurante no São Bento

Originária da região de Montesilvano, a família de Ana Sciarretta Angelino chegou ao Brasil em 1950 a convite do então governador da Bahia, Otávio Mangabeira, que havia requisitado a vinda de 30 famílias italianas para implantação de três colônias no interior. Os Constantini Sciarretta se instalaram em Itiruçu, onde iniciaram o cultivo da terra, atividade da qual nada sabiam, pois o patriarca Francesco era alfaiate e a matriarca, Giuseppina, dona de casa.

Após alguns anos trabalhando a terra no interior baiano, o núcleo resolveu tentar a sorte em Salvador. Se mudaram para um sobrado nos arredores do Mosteiro de São Bento e passaram a servir café da manhã para os trabalhadores da região. Logo, os clientes começaram a pedir almoço também. Assim, o projeto vingou e o Bella Napolli se tornou sinônimo de comida farta e afetiva da mamma.



Os mais pedidos do Bella Napoli

Filé à Parmegiana: invenção do restaurante criado em 1962, o prato é feito com filé de carne ou frango, empanado e frito, envolto em molho de tomate com queijo derretido por cima

Lasanha à Bolonhesa: receita de família com massa artesanal, molho de tomate de carne e queijo

Polpeta: os famosos bolinhos de carne moída, com molho de tomate

Noque à Bolonhesa: tem a massa feita de batata e molho de tomate e carne

Nhoque verde com carne: massa de batata com uma verdura agregada e molho de tomate e carte