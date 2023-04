Filha de Arlindo Cruz denuncia cuidador do pai por importunação sexual

A jovem Flora Cruz, filha do cantor e compositor Arlindo Cruz, foi às redes sociais para expor que sofreu importunação sexual do cuidador do pai.

A jovem, na noite desta quarta-feira (26), desabafou sobre o abuso que aconteceu na última segunda-feira (24), dentro da própria casa.

“Tive meu corpo tocado, sem minha autorização (...). Dentro da minha casa, no meu quarto (...), achando que estava segura com uma pessoa que estava ali para cuidar da saúde do meu pai”, escreveu.

Ela ainda comentou que repreendeu o homem, mas a justificativa do cuidador de Arlindo Cruz que é flora estava "de baby-doll", roupa que, para um homem, "era muito difícil resistir".

Com medo da situação se agravar, ela preferiu tomar as medidas de segurança antes e contou que as questões judiciais estão sendo resolvidas.

"Resolvi tornar pública a situação, para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem. Não importa a roupa que você está usando, ou a ausência dela, se você bebeu, se está acordada ou se está dormindo. Não é não. E o corpo do outro não deve ser tocado sem consentimento", comentou.