Filha de Beyoncé, Blue Ivy dança em show da mãe em Londres e chama atenção

Primeira filha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, 11, participou do show que a mãe fez em Londres, Inglaterra, nesta segunda-feira (29). ao lado do corpo de baile da apresentação de Beyoncé e chamou atenção pelo gingado. Não por acaso, ela virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Blue foi filmada pelos fãs de Beyoncé durante a performance da música Black Parade. Ao fim da apresentação, ela ainda fez um coração com as mãos para o público. Nas redes sociais, a cantora, que esta viajando com a turnê Renaissance, fez uma declaração de amor para a garota.

Veja: