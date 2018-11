Filha de brasileiros e namorado morrem enquanto dormiam nos EUA

Os namorados Michelle Avila, 23 anos, e Christian Kent, 20, foram achados mortos na cama de Michelle, no distrito de Orange County, na Califórnia, nos EUA. A jovem morava no local com os pais, os brasileiros Paulo e Adriana Avila. A suspeita é que eles tenham morrido de overdose de algum opióide.

Paulo, que é surfista, contou ao portal Coast Report Online, que o casal estava gripado na semana que antecedeu a morte. Eles estavam tomando antibióticos prescritos por um médico. Michelle saiu de casa e disse ao pai que não pretendia beber aquela noite justamente por conta da medicação.

Para o pai, o que aconteceu foi um acidente. Ele afirmou que a filha gostava de passar o tempo com amigos e o namorado, não ia muito a festas e não dava sinais de que usava drogas. "Ela era uma querida. Estava sempre ajudando os amigos. Isto não foi algo do qual eles estavam planejando, foi um acidente", afirma. Michelle era a filha mais nova de duas da família.

Os exames toxicológicos devem levar até quatro meses para ficarem prontos.

Noite da morte

Na noite anterior ao fato, o casal saiu por volta das 10h da noite e retornou à meia noite e meia. Michelle avisou aos pais, indo ao quarto deles, que já tinha chegado. Ela foi então dormir com o namorado.

A mãe saiu para trabalhar na manhã seguinte, dia 14 de outubro, e não estranhou a porta do quarto ainda fechada. Quando ela voltou, às quatro da tarde, já encontrou os dois mortos. "Dois jovens lindos. Os dois morreram abraçando um ao outro", contou o pai.