Filha de Bruce Willis fala sobre saúde do pai: "Começo do luto"

Filha de Bruce Willis com Demi Morre, Tallulah Willis fez um emocionante desabafo à revista Vogue, pela primeira vez, acerca de sua dificuldade em aceitar o estado de saúde do pai, diagnosticado com demência frontotemporal (doença também conhecida pela sigla FTD). "Fico oscilando entre o presente e o passado quando falo sobre meu pai: ele é, ele era, ele é, ele era... Isso porque tenho esperanças que estou bem relutante em abrir mão”, afirmou a designer de moda de 29 anos.

Na publicação, ela relembrou os primeiros sinais da doença, que a família inicialmente anunciou ser afasia, condição que pode dificultar a comunicação. Após a realização de novos exames, médicos chegaram à conclusão de que Bruce Willis desenvolvia um quadro de FTD, conjunto de distúrbios cerebrais que provocam alterações de personalidade, de comportamento e levam à dificuldade de compreensão e produção da fala.

"Eu sabia que algo estava errado há muito tempo", disse Tallulah. "Começou com uma espécie de indiferença vaga, que a família atribuiu à perda auditiva gerada pelo trabalho em Hollywood. Mais tarde, essa falta de resposta aumentou e às vezes eu levava para o lado pessoal. Ele teve dois bebês com minha madrasta, Emma Heming Willis, e pensei que ele havia perdido o interesse por mim. Embora a gente saiba que isso não é verdade, meu cérebro de adolescente se torturava com alguma matemática defeituosa: 'não sou bonita o suficiente para minha mãe, não sou interessante o suficiente para meu pai...'", relembra ela.

Tallulah revelou ainda que precisou lutar com problemas pessoais enquanto recebia a notícia sobre o pai — ela é diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Personalidade Borderline, além de manter um quadro crônico de anorexia nervosa. Em 2022, em meio ao drama familiar, a designer de moda chegou a pesar 38 quilos. Nesse período, a jovem só conseguia andar pela vizinhança caso houvesse algum lugar para se sentar e recuperar o fôlego.

"Admito que enfrentei o declínio de Bruce nos últimos anos com uma parcela de negação da qual não me orgulho. A verdade é que eu mesma estava doente demais para lidar com isso", emocionou-se ela. "Dei uma anestesia aos bons sentimentos. Lembro-me de um momento em que isso me atingiu dolorosamente: eu estava num casamento, no verão de 2021, em Martha's Vineyard, e o pai da noiva fez um discurso comovente. De repente, percebi que nunca teria aquele momento. Nunca veria meu pai falando sobre mim, na idade adulta, no meu casamento. Foi devastador. Deixei a mesa de jantar, saí e chorei nos arbustos", ela relata.

]Dos últimos meses pra cá, sempre que visita o pai, ela tira fotos de tudo para documentar o tempo que ambos estão passando juntos. Todas as mensagens de voz de Bruce estão salvas, por exemplo, num disco rígido. "Sou como uma arqueóloga, procurando tesouros em coisas às quais nunca prestei muita atenção", afirmou ela. "Acho que estou tentando documentar, construir um registro para o dia em que ele não estiver lá para me lembrar dele e de nós", explicou.

Talullah acrescentou: "No passado, eu tinha tanto medo de ser destruída pela tristeza, mas finalmente sinto que posso aparecer e ser confiável. Posso saborear esse tempo, segurar a mão do meu pai e sentir que é maravilhoso. Eu sei que as provações estão se aproximando, que este é o começo do luto, mas toda essa coisa de amar a si mesmo antes de amar outra pessoa — é real".