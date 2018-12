Filha de Deborah Secco canta no aniversário surpresa da mãe

A pequena Maria Flor, 2 anos, cantou na festa surpresa da mãe, Deborah Secco, que completou 39 anos no dia 26 de novembro e ganhou uma comemoração neste sábado (1º), no Rio de Janeiro. A menina, que esta perto de fazer 3 anos, é filha de Deborah com o ator baiano Hugo Moura.

A festa teve motivos florais na decoração e contou com outras convidadas que também soltaram a voz no karaokê, como as atrizes Regiane Alves, Carol Fazu e o ator Marcos Pasquim.

Maria Flor escolheu o tema do filme "A Bela e a Fera" para cantar em homenagem à mãe. Usando um vestido azul, a pequena soltou a voz. Confira: